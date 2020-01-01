Е-билет киевского метрополитена: Где купить, сколько стоит
Киевский метрополитен опубликовал стоимость и места где киевляне и гости столицы смогут приобрести проездную карту Kyiv Smart Card. Об этом сообщила пресс-служба у себя в Facebook.
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Так, стоимость е-билета составит 50 гривен. Он включает в себя возможность единой оплаты проезда в общественном транспорте.
Приобрести электронный билет жители и гости столицы смогут на таких станциях красной ветки метро:
- Академгородок I (выход по проспекту Палладина и улицы Евремова).
- Житомирская.
- Берестейская.
- Университет.
- Театральная.
- Крещатик.
- Арсенальная.
- Днипро.
- Гидропарк.
- Дарница.
- Лесная (у выхода к ТЦ “Даринок“).
Синей ветки:
- Героев Днепра.
- Почайная (выход к проспекту Степана Бандеры).
- Тараса Шевченко.
- Майдан Независимости.
- Площадь Льва Толстого.
- Дворец “Украина“.
- Лыбидская.
- Голосеевская.
- Выставочный центр.
- Теремки.
Зеленой ветки:
- Сырец.
- Осокорки 1.
- Осокорки 2.
Напомним, ранее в киевском метро жетоны будут действовать до 31 марта.
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