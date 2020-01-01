Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Е-билет киевского метрополитена: Где купить, сколько стоит

Комментариев: 0
Опубликованы стоимость и станции метро, где можно будет приобрести е-билет.
Киевский метрополитен
Киевский метрополитен
facebook.com/kyivmetro

Киевский метрополитен опубликовал стоимость и места где киевляне и гости столицы смогут приобрести проездную карту Kyiv Smart Card. Об этом сообщила пресс-служба у себя в Facebook

Читай также: “Бьют пассажиров“: В столичном метро решили поменять старые турникеты

Так, стоимость е-билета составит 50 гривен. Он включает в себя возможность единой оплаты проезда в общественном транспорте.

Приобрести электронный билет жители и гости столицы смогут на таких станциях красной ветки метро:

  • Академгородок I (выход по проспекту Палладина и улицы Евремова).
  • Житомирская.
  • Берестейская.
  • Университет.
  • Театральная.
  • Крещатик.
  • Арсенальная.
  • Днипро.
  • Гидропарк.
  • Дарница.
  • Лесная (у выхода к ТЦ “Даринок“).

Синей ветки:

  • Героев Днепра.
  • Почайная (выход к проспекту Степана Бандеры).
  • Тараса Шевченко.
  • Майдан Независимости.
  • Площадь Льва Толстого.
  • Дворец “Украина“.
  • Лыбидская.
  • Голосеевская.
  • Выставочный центр.
  • Теремки.

Зеленой ветки:

  • Сырец.
  • Осокорки 1.
  • Осокорки 2.

Напомним, ранее в киевском метро жетоны будут действовать до 31 марта

Читай также: Две новые ветки метро планируют построить в Киеве

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Метрополитен, Киев, Kyiv Smart Card, Е-билет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь