Е-билет киевского метрополитена: Где купить, сколько стоит

Опубликованы стоимость и станции метро, где можно будет приобрести е-билет.

Киевский метрополитен опубликовал стоимость и места где киевляне и гости столицы смогут приобрести проездную карту Kyiv Smart Card. Об этом сообщила пресс-служба у себя в Facebook.

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Так, стоимость е-билета составит 50 гривен. Он включает в себя возможность единой оплаты проезда в общественном транспорте.

Приобрести электронный билет жители и гости столицы смогут на таких станциях красной ветки метро:

Академгородок I (выход по проспекту Палладина и улицы Евремова).

Житомирская.

Берестейская.

Университет.

Театральная.

Крещатик.

Арсенальная.

Днипро.

Гидропарк.

Дарница.

Лесная (у выхода к ТЦ “Даринок“).

Синей ветки:

Героев Днепра.

Почайная (выход к проспекту Степана Бандеры).

Тараса Шевченко.

Майдан Независимости.

Площадь Льва Толстого.

Дворец “Украина“.

Лыбидская.

Голосеевская.

Выставочный центр.

Теремки.

Зеленой ветки:

Сырец.

Осокорки 1.

Осокорки 2.

Напомним, ранее в киевском метро жетоны будут действовать до 31 марта.

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