Авто с нарушителями объехало левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону. Они также задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину.

В Дарницком районе Киева в ночь на четверг, 6 февраля, произошла полицейская погоня со стрельбой. Полицейские преследовали автомобиль Subaru Forester, в салоне которого находились два человека, одного из них задержали, сообщает Информатор.

Инцидент случился около 00:30. Отмечается, что нарушители успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону, а на улице Гмыри водитель Subaru не справился с управлением и вылетел на обочину.

Затем двое мужчин покинули салон и пытались скрыться от полиции. Одного из них оперативно задержали правоохранители. Второй скрылся от сотрудников полиции через дворы, при этом жители соседних домов сообщили журналистам, что видели его и слышали выстрелы. По предварительной информации, нарушитель стрелял в воздух. Патрульные не прокомментировали эти предположения, лишь подтвердили, что выстрелы были и в результате никто не пострадал.

Также известно, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар Forester задел автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, выехав на встречную полосу. Предварительно, водитель кроссовера был пьян. Но задержали его или пассажира авто, неизвестно.

На месте работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кроме того, правоохранители осматривали дворы домов на улицах Гмыри, Чавдар и по проспекту Бажана в поисках второго нарушителя, который смог скрыться от полицейских.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошла погоня со стрельбой

Напомним, в январе под Киевом полицейская погоня закончилась масштабным ДТП. Микроавтобус смял три автомобиля и врезался в киоск.

Также сообщалось, что на Киевщине копы гонялись за наркоманом. После 100 км погони он спрятался в туалете придорожной АЗС.

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