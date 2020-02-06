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В Киеве мужчина вломился в магазин, чтобы поесть сладостей

Комментариев: 2
В магазине сработала сигнализация, мужчину задержали.
Пьяный мужчина в момент задержания
Пьяный мужчина в момент задержания
kiev.informator.ua

В Киеве нетрезвый мужчина  захотел сладкого. Он недолго думая пробрался в кондитерский магазин прямо посреди ночи, когда тот был закрыт. В торговой точке сработала сигнализация. Об этом сообщает Информатор

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Случай произошел в четверг, 6 февраля, около 04:00 рядом со станцией метро “Берестейская“.

На месте происшествия прибыла полиция и поймала с поличным пьяного 36-летнего мужчину. В этот момент он ел сладости в отделе с кондитерскими изделиями.

Объяснить причину своего поступка мужчина не смог. На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события и правовой квалификации действий данного гражданина.

Напомним, ранее в Киеве заметили “огненный троллейбус“

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Теги: Киев, Сладости, Магазин, Вор
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Комментариев (2)
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МаксимУм    06.02.2020, 11:12
Оценка:  -1
МаксимУм
А может он болен сахарным диабетом и спасал себе жизнь? Понять и простить)))
SEMPENTY    06.02.2020, 11:01
Оценка:  +1
SEMPENTY
В Донецке кончились конфеты?
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