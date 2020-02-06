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В Киеве суд выпустил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка: Вмешалась прокуратура

Комментариев: 3
Апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда Киева и вернул осужденного под стражу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Пресс-служба прокуратуры

Шевченковский райсуд Киева условно-досрочно отпустил из СИЗО мужчину, приговоренного к 10 годам тюрьмы за убийство двухлетнего ребенка в Киевской области. Апелляционный суд отменил данное решение после вмешательства прокуратуры. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Сообщается, что осужденного убийцу освободили за якобы хорошее поведение, однако администрация СИЗО не смогла подтвердить, что заключенный вел себя добросовестно. В ходе проверки сотрудники Офиса Генпрокурора также установили ряд процессуальных нарушений.

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Кроме того, согласно требованиям УПК Украины суд может рассмотреть вопрос УДО осужденного только, когда он направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение. При этом мужчина находился в СИЗО, то есть фактически еще не начал процедуру исполнения наказания.

Апелляционный суд отменил постановление Шевченковского райсуда и назначил новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Осужденного вернут под стражу.

Напомним, в Киеве произошла погоня со стрельбой.

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Теги: прокуратура, СИЗО, УДО, суд, апелляция, убийство
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    06.02.2020, 14:30
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну да. Врача, который спасает маленьких детей держат в СИЗО, а убийцу - выпустили.
Операторська    06.02.2020, 13:36
Оценка:  +1
Операторська
а ті судді хто? закінчили ЦПШ?
Николай510    06.02.2020, 13:33
Оценка:  +4
Николай510
коррупционный суд - всех под суд!
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