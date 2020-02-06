В Киеве суд выпустил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка: Вмешалась прокуратура

Апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда Киева и вернул осужденного под стражу.

Шевченковский райсуд Киева условно-досрочно отпустил из СИЗО мужчину, приговоренного к 10 годам тюрьмы за убийство двухлетнего ребенка в Киевской области. Апелляционный суд отменил данное решение после вмешательства прокуратуры. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Сообщается, что осужденного убийцу освободили за якобы хорошее поведение, однако администрация СИЗО не смогла подтвердить, что заключенный вел себя добросовестно. В ходе проверки сотрудники Офиса Генпрокурора также установили ряд процессуальных нарушений.

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Кроме того, согласно требованиям УПК Украины суд может рассмотреть вопрос УДО осужденного только, когда он направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение. При этом мужчина находился в СИЗО, то есть фактически еще не начал процедуру исполнения наказания.



Апелляционный суд отменил постановление Шевченковского райсуда и назначил новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Осужденного вернут под стражу.



Напомним, в Киеве произошла погоня со стрельбой.

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