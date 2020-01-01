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Снегопад в Киеве: В КГГА призвали водителей воздержаться от поездок

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В столице ожидается осложнение погодных условий.
Вечером 6 февраля в Киеве ожидается осложнение погодных условий
Вечером 6 февраля в Киеве ожидается осложнение погодных условий
Киевавтодор

Вечером 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погоды: выпадет мокрый снег, и понизится температура воздуха. В городской госадминистрации Киева призвали водителей воздержаться от передвижения на собственных авто. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба КГГА.

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По данным Укргидрометцентра, основные осадки ожидаются в Киеве с 15:30 и до 20:00.

“После осадков температура опустится до -3. Снег прогнозируют также и в пятницу. Призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не создавать пробки на автодорогах столицы. На время осадков рекомендуется предоставить преимущество общественному транспорту для передвижения по городу“, - сообщили в КГГА.

Напомним, столичные коммунальщики показали, как они борются со снегом.

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Теги: снегопад, Киев, КГГА, дороги, мокрый снег
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