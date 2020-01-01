Погоня со стрельбой в Киеве: новые подробности

Угонщики автомобилей сбили полицейского и ранили его коллегу. Правоохранители задержали злоумышленников.

Стали известны подробности ночной стрельбы на Позняках в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции. Так, патрулируя в Дарницком районе столицы, полицейские заметили на перекрестке улиц Ревуцкого и Ахматовой нарушителя. Автомобиль Subaru ехал в темноте без включенного ближнего света фар.

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Инспекторы, включив синие и красные проблесковые маячки, приказали нарушителю остановиться. Но водитель Subaru не отреагировал на требование патрульных, набрал скорость и попытался скрыться во дворах. При этом не останавливал машину на красный свет, а затем, пытаясь уйти от преследования, выехал на встречную полосу движения.

В радиоэфире все экипажи патрульной полиции получили ориентировку на нарушителя. Полицейские решили остановить Subaru, заблокировав ее. На перекрестке улиц Ващенко и Чавдар патрульный с жезлом подал автомобилю сигнал об остановке. Водитель, не снижая скорости, сбил патрульного, а затем врезался в полицейский Mitsubishi Outlander.

В ответ полицейский применил табельное оружие, чтобы остановить машину. Коп несколько раз выстрелил в левое заднее колесо, но автомобиль продолжил движение. На улице Бориса Гмыри другой экипаж патрульной полиции также применил оружие, выстрелив в машину. Ее удалось остановить . Водитель и пассажир выскочили из авто и попытались убежать. Патрульные догнали и задержали водителя.

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У парня, который был за рулем, инспекторы заметили признаки опьянения. Для освидетельствования патрульные доставили его в больницу, где врач-нарколог подтвердил состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Впоследствии на линию 102 поступило сообщение о похищении транспортного средства Subaru со станции автомобильного обслуживания. Автомобиль, который остановили патрульные, полностью соответствовал описанию.

Горе-водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 19-летний киевлянин, который работает на местной автостанции технического обслуживания.

“Накануне его знакомый оставил свой автомобиль Subaru вместе с ключами зажигания для проведения ремонтных работ. Механик вместе с другим мужчиной, лицо и местонахождение которого мы сейчас устанавливаем, решили покататься на чужой иномарке. В результате они незаконно завладели автомобилем“, – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Вследствие происшествия двое патрульных получили ранения. Их госпитализировали.

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Сведения об инциденте внесены в единый реестр по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Если суд признает вину задержанного, ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла погоня со стрельбой. Авто с нарушителями объехало левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону. Они также задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину.

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