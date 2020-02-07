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В Киеве декоммунизировали три детские библиотеки

Комментариев: 2
Киевсовет переименовал несколько детских библиотек в столице.
Киевсовет переименовал несколько детских библиотек в столице
Киевсовет переименовал несколько детских библиотек в столице
kmr.gov.ua

Городской совет Киева переименовал три детские библиотеки, которые были названы в честь советских деятелей. Еще одной библиотеке было присвоено имя Героя Украины Николая Руденко. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Три библиотеки переименовали в Соломенском районе столице: библиотеку имени А. Пироговского - в библиотеку "Преображенская"; библиотека имени П. Вершигоры получала имя выдающегося писателя Евгения Гуцало; библиотеке имени В. Кудряшова присвоено имя классика современной украинской детской литературы Всеволода Нестайко.

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В Дарницком районе горсовет присвоил библиотеке № 156 имя Героя Украины, писателя и общественного деятеля Николая Руденко.

В Шевченковском районе детской библиотеке имени А. Матросова дали имя знаменитого украинского детского писателя Анатолия Костецкого.

Напомним, во Львове вандалы на здании библиотеки закрасили польские надписи.

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Теги: декоммунизация, Киев, библиотека, Киевсовет
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    07.02.2020, 11:57
Оценка:  0
SEMPENTY
Дебилы. уроды. им больше нечем заняться?
МСергей    07.02.2020, 11:55
Оценка:  +1
МСергей
Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
cвин,
если сын -
свиненок,
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
"Буду
делать хорошо,
и не буду -
плохо".
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