В Киеве декоммунизировали три детские библиотеки

Киевсовет переименовал несколько детских библиотек в столице.

Городской совет Киева переименовал три детские библиотеки, которые были названы в честь советских деятелей. Еще одной библиотеке было присвоено имя Героя Украины Николая Руденко. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Читай также: В Киеве старшеклассницы зверски избили девочку на камеру

Три библиотеки переименовали в Соломенском районе столице: библиотеку имени А. Пироговского - в библиотеку "Преображенская"; библиотека имени П. Вершигоры получала имя выдающегося писателя Евгения Гуцало; библиотеке имени В. Кудряшова присвоено имя классика современной украинской детской литературы Всеволода Нестайко.

Читай также: В Киеве мужчина вломился в магазин, чтобы поесть сладостей

В Дарницком районе горсовет присвоил библиотеке № 156 имя Героя Украины, писателя и общественного деятеля Николая Руденко.



В Шевченковском районе детской библиотеке имени А. Матросова дали имя знаменитого украинского детского писателя Анатолия Костецкого.



Напомним, во Львове вандалы на здании библиотеки закрасили польские надписи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.