В Киеве пылает СТО с автомобилями: Видео с места ЧП

Масштабный пожар вспыхнул на Куреневке.

На Куреневке в Киеве произошел масштабный пожар Информатор

Утром, 7 февраля, на улице Резервной в Подольском районе Киева случился масштабный пожар. Загорелось двухэтажное здание станции технического обслуживания. Об этом пишет Киев Оперативный.

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Сообщается, что пожар начался ориентировочно в 10.00. На месте работают спасатели ГСЧС, информации о пострадавших на данный момент нет.

"Сейчас очень серьезный пожар охватил станцию технического обслуживания, которая находится на улице Резервной (недалеко Куреневки).

В середине мастерской находится несколько автомобилей," - информирует Киев Оперативный.

Киев Оперативный/Facebook





Напомним, в депо в Киеве произошел масштабный пожар.

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