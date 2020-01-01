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В Киеве пылает СТО с автомобилями: Видео с места ЧП

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Масштабный пожар вспыхнул на Куреневке.
На Куреневке в Киеве произошел масштабный пожар
На Куреневке в Киеве произошел масштабный пожар
Информатор

Утром, 7 февраля, на улице Резервной в Подольском районе Киева случился масштабный пожар. Загорелось двухэтажное здание станции технического обслуживания. Об этом пишет Киев Оперативный. 

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Сообщается, что пожар начался ориентировочно в 10.00. На месте работают спасатели ГСЧС, информации о пострадавших на данный момент нет.

"Сейчас очень серьезный пожар охватил станцию технического обслуживания, которая находится на улице Резервной (недалеко Куреневки).
В середине мастерской находится несколько автомобилей," - информирует Киев Оперативный.

Киев Оперативный/Facebook


Напомним, в депо в Киеве произошел масштабный пожар.

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Теги: Куреневка, пожар, Киев, СТО
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