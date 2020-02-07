В Киеве врач эндоскопом порвал ребенку пищевод: мальчик умер

Двухлетний мальчик скончался прямо на руках отца во время простой гастроскопии.

В Киеве 2-летний ребенок умер во время гастроскопии кадр из видео

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Родители обвиняют медиков в смерти своего 2-летнего сына. Мать погибшего Максима вспоминает, что еще 4 февраля вечером сын играл со старшей сестрой, говорится в сюжете ТСН.

Они прыгали на кровати. В руках у него была кукла, от которой оторвал ногу. Он эту ногу грыз и, когда спрыгнул с кровати на подушки, видимо, поперхнулся этой ногой, - говорит мама мальчика Елена Мигович.

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Родители сразу проверили горло. Папа перевернул мальчика вверх ногами. Все вроде было нормально, но чуть позже ребенка начало тошнить. Через час его стошнило снова.

Родители вызвали скорую, и Максима госпитализировали в детскую больницу на улице Богатырской в столице. Там сделали рентген, взяли анализы и на утро назначили гастроскопию.

Именно эта процедура стала роковой для ребенка. После первой процедуры врач сказал, что ничего не видит, а потому ее надо повторить. Ребенок кричал и плакал. Сначала сына держала мать, а потом отец.

Потом вставил во второй раз. Он, когда доставал зонд и шайбу, то пошла кровь. Распухла шея, посинел, - говорит отец погибшего Юрий Мигович.

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Сердце Максима перестало биться на руках у отца. Его пытались реанимировать, но тщетно. Результат показал, что смерть ребенка наступила из-за разрыва глотки и пищевода.

Заведующая хирургического отделения больницы на Богатырской комментировать заключение бюро экспертиз отказывается.

У нас нет заключения. Нам не прислали, извините, пожалуйста. Я думаю, что оценку дадут компетентные органы. Зондирование было назначено, потому что было кровотечение, - говорит Светлана Брагинская.

Адвокат семьи уверен, если врачебную ошибку все-таки докажут, то медику, который сделал зондирование, может грозить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Запорожской области неблагополучные родители довели ребенка до смерти. Девочку, болевшую туберкулезом, не лечили и заставляли ходить в школу.

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