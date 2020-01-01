"Дереву Цоя" в Киеве предоставили особый статус

Предоставленный статус будет запрещать застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Возле ивы снимался легендарный музыкант Виктор Цой.

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В Киевском городском совете решили предоставить статус ботанического памятника “Дереву Цоя“. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Депутаты поддержали решение о защите ивы возле озера Тельбин в Днепровском районе. Сообщается что дереву с тремя стволами более 60 лет, оно 18 метров высотой.

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Охранный статус будет запрещать любую застройку рядом с ивой, вырубку и санитарные обрезки.

Дерево известно тем, что в июле 1986 года возле него снимался лидер группы Кино Виктор Цой. Съемки проходили в рамках фильма украинского режиссера Сергея Лысенко “Конец каникул“. Виктор Цой и знаменитое дерево кадр из фильма

Напомним, в Киеве декоммунизировали три детские библиотеки. Киевсовет переименовал несколько детских библиотек в столице.

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