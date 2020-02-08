Ночью в Киеве произошла поножовщина

Две компании выясняли отношения возле одного из ресторанов. Во время драки один из ее участников достал нож.

В Деснянском районе Киева в ночь на субботу, 8 февраля, произошла поножовщина между двумя компаниями, отдыхавшими в ресторане Старе місто, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 01:00 по адресу улица Николая Закревского, 6а.

Когда на место приехали патрульные, то драка уже закончилась, но возле заведения были двое мужчин в крови. Во время разбирательств выяснилось, что две компании отдыхали в ресторане. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт.

Для продолжения разборок мужчины вышли на улицу, а там сразу же началась драка. В какой-то момент один из участников потасовки достал нож. Нападавший нанес ранения двоим мужчинам: одному из них он порезал спину, а второму — спину и руку. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу, а второй отказался от госпитализации и уехал на такси.

Компания вместе с нападавшим скрылась в неизвестном направлении еще до приезда полиции. На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро произошла поножовщина. Пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо.

Также сообщалось, что в Николаеве мужчина погиб после поножовщины.