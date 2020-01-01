В Киеве сгорела автомойка

На ликвидацию пожара понадобилось менее двух часов. Причина возникновения пожара устанавливается.

Во время пожара никто не пострадал ГСЧС Киева

В ночь на 9 февраля в Голосеевском райне Киева сгорела автомойка, сообщает столичное управление ГСЧС.

"9 февраля в 2:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступила информация о пожаре по адресу: ул. Ясиноватский, Голосеевский районе столицы. По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 кв. м. В 3:36 пожар был потушен, а уже в 4:19 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

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