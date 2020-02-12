В столичном метро женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика

Похищение предотвратила мать ребенка и случайные очевидцы; похитительницу поймали копы.

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В Киеве на станции метро “Лукьяновская“ женщина пыталась похитить 5-летнего ребенка. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции в городе Киеве.

Злоумышленница схватила чужого мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

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Правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека) УК Украины. Ее грозит до 5 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Харьковом ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка. Пес вырвался из вольера и напал на мальчика, гулявшего во дворе без присмотра.

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