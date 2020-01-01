Дельцы пытались реализовать продукцию через небольшие торговые точки по поддельным документам.

Служба безопасности Украины изъяла в Киеве крупную партию этилового спирта неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 12 февраля.

"Оперативники получили информацию о нелегальную переправке в Киев оптовой партии подакцизного товара. Во время проверки грузового автомобиля на одном из складов Оболонского района правоохранители обнаружили 17 тонн контрафактного спирта. Товар сопровождали пять жителей из разных областей Украины", – говорится в сообщении.

Установлено, что дельцы пытались реализовать продукцию через небольшие торговые точки по поддельным документам. Стоимость "груза" составляет почти 900 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении, хранении, приобретении, перевозке подакцизных товаров (ч. 2 ст. 199 УК Украины). Планируется проведение экспертиз обнаруженного контрафакта.

Устанавливаются поставщики, заказчики и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве изъяли 17 тонн контрафактного спирта

Ранее в Киевской и Сумской областях ликвидировали два подпольных производства спирта с содержанием метанола. Стоимость изъятого фальсифицированного спирта составляла 143,5 млн гривен.

Также в Ровно изъяли 24 тысячи бутылок фальсификата. На двух складах хранилась продукция украинских товаропроизводителей с поддельными акцизными марками.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet