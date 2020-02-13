История о “мести бывшему” в Киеве получила продолжение

Оказывается, что девушка психически не здорова.

Вчера на Институтской в Киеве обиженная девушка выбросила из окна вещи своего бывшего. Между тем, в сети появилась новая версия событий, которая совершенно отличается от предыдущей.

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Отмечается, что девушка, которая фигурировала в скандале, является психически больной. Более того, она выбросила не вещи своего бывшего парня, а вещи арендодателя.

Версию озвучил киевлянин, который является другом собственника квартиры, Семен Широчин на своей странице в Facebook.

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Мужчина обвинил журналистку и жительницу города Екатерину Зиновиеву, которая написала пост о том, что таким образом девушка отомстила своему бывшему парню, в публикации непроверенной информации.

История эта, к сожалению, касается моего знакомого, который эту квартиру сдает. В ней сумасшедшая арендаторша устроила погром, выбросив не свои, а хозяйские вещи. И забрали ее не в полицию, а в психбольницу, - написал Широчин.

Мужчина рассказал, что девушка выбросила из окна и свои вещи, а также измазала фекалиями стены подъезда.

Между тем, автор вчерашнего поста Екатерина Зиновьева написала, что опубликовала историю из диалога девушки и полицейских.

Напомним, киевлянка креативно отомстила бывшему парню. Девушку задержала полиция.

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