История о “мести бывшему” в Киеве получила продолжение
Вчера на Институтской в Киеве обиженная девушка выбросила из окна вещи своего бывшего. Между тем, в сети появилась новая версия событий, которая совершенно отличается от предыдущей.
Читай также: Истерики, слезы и нервные срыва: Украинские граждане в Ухане
Отмечается, что девушка, которая фигурировала в скандале, является психически больной. Более того, она выбросила не вещи своего бывшего парня, а вещи арендодателя.
Версию озвучил киевлянин, который является другом собственника квартиры, Семен Широчин на своей странице в Facebook.
Читай также: На Сумщине фиолетовые лужи испугали горожан
Мужчина обвинил журналистку и жительницу города Екатерину Зиновиеву, которая написала пост о том, что таким образом девушка отомстила своему бывшему парню, в публикации непроверенной информации.
История эта, к сожалению, касается моего знакомого, который эту квартиру сдает. В ней сумасшедшая арендаторша устроила погром, выбросив не свои, а хозяйские вещи. И забрали ее не в полицию, а в психбольницу, - написал Широчин.
Мужчина рассказал, что девушка выбросила из окна и свои вещи, а также измазала фекалиями стены подъезда.
Между тем, автор вчерашнего поста Екатерина Зиновьева написала, что опубликовала историю из диалога девушки и полицейских.
Напомним, киевлянка креативно отомстила бывшему парню. Девушку задержала полиция.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.