Не было врачей: В Киеве мужчина умер в поликлинике, не дождавшись помощи

В киевской поликлинике мужчина умер в очереди на прием к врачу.

В киевской поликлинике мужчина умер в очереди на прием к врачу. apostrophe.ua

В четверг, 13 февраля, в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района в очереди на прием к врачу скончался мужчина. Об этом сообщает издание Апостроф.

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Как сообщает издание, 40-летнему мужчине стало плохо в очереди на гастроскопию. При этом, по словам очевидцев, в поликлинике пострадавшему не оказали первую помощь.

За лекарствами первой помощи в аптеку бежали люди из очереди. “Скорую“ ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили - просто нечем. Мужчину не спасли. “Скорая“ лишь констатировала смерть, - сообщила киевлянка в своем посте в Facebook.

Скриншот apostrophe.ua

Напомним, ранее в Мелитополе врач отказался принять онкобольную.

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