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Не было врачей: В Киеве мужчина умер в поликлинике, не дождавшись помощи

Комментариев: 3
В киевской поликлинике мужчина умер в очереди на прием к врачу.
В киевской поликлинике мужчина умер в очереди на прием к врачу.
В киевской поликлинике мужчина умер в очереди на прием к врачу.
apostrophe.ua

В четверг, 13 февраля, в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района в очереди на прием к врачу скончался мужчина. Об этом сообщает издание Апостроф

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Как сообщает издание, 40-летнему мужчине стало плохо в очереди на гастроскопию. При этом, по словам очевидцев, в поликлинике пострадавшему не оказали первую помощь.

За лекарствами первой помощи в аптеку бежали люди из очереди. “Скорую“ ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили - просто нечем. Мужчину не спасли. “Скорая“ лишь констатировала смерть, - сообщила киевлянка в своем посте в Facebook.

Скриншот
Скриншот
apostrophe.ua

Напомним, ранее в Мелитополе врач отказался принять онкобольную

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Теги: Киев, Поликлиника, Смерть, Врачи, Очередь
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Комментариев (3)
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Потому_что    13.02.2020, 17:38
Оценка:  +2
Потому_что
А где все? А все уже нормальные давно уже в Польше, полиции нет, врачей нет, одни клоуны остались.
Антибес    13.02.2020, 17:38
Оценка:  -4
Антибес
В нашей охреНэньке подобному никто уже давным-давно не удивляется...Увы,но это факт.Если бы он засветил перед"рвачами"в белых халатах пресс бабла,сейчас бы 100% он был бы живой и шёл бы на поправку...
Сливной-Бачок    13.02.2020, 17:11
Оценка:  +4
Сливной-Бачок
Слуги Коломойши целенаправленно и устремленно разваливают страну и убивают Украинцев.
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