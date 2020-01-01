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В Белой Церкви в подвале жилого дома нашли тротил: Людей эвакуируют

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Местные жители обнаружили пакет с тротилом в жилом доме.
В подвале 5-этажки в Белой Церкви нашли тротил
В подвале 5-этажки в Белой Церкви нашли тротил
Пресс-служба полиции

В Белой Церкви в подвале пятиэтажного жилого дома местные жители обнаружили сумку с тротилом. Правоохранители эвакуируют жильцов, сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

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Отмечается, что на месте работают спасатели и взрывотехники. Для соблюдения мер безопасности, сотрудники аварийной службы отключили дом от газа. По предварительной информации, взрывчатка принадлежала покойному жителю дома. 

"Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек жителей 70 квартир многоквартирного дома. Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в полиции.

Пресс-служба полиции


Напомним, Под Киевом пройдут антитеррористические учения СБУ.

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Теги: Тротил, Белая Церковь, взрывчатка, эвакуация
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