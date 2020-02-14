В столичном ресторане обокрали известного адвоката: украли деньги и Macbook

Воры стащили приличную сумму денег и рабочий Macbook.

Вчера, 13 февраля, в столичном ресторане “Fayna Familiya”, который находится на бульваре Дружбы Народов, обокрали известного адвоката -криминалиста.

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Об этом сообщает Страна.

По иронии судьбы, адвокат вытаскивает из-за решетки таких же воров, как его обидчики.

Сообщается, что потерпевший обедал и на несколько минут упустил из вида свою сумку. Воры использовались этим и незаметно завладели имуществом адвоката. В украденной сумке было более 30 000 гривен в брендовом портмоне, личные документы адвоката, а также дорогой ноутбук "Macbook" со служебной документацией адвоката.

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Заметив пропажу сумки, адвокат тут же позвонил в полицию, но по горячим следам воров найти не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража.

Адвокат сообщил, что больше всего ему жаль рабочую информацию, которая сохранялась в ноутбуке. Между тем, полицейские уверены, что Macbook адвокату не вернут. Более того, воры, узнав о том, что обокрали адвоката, поспешат избавиться от опасного улова.

Напомним, одесские копы во время обыска обокрали фирму для слепых. Камера наблюдения зафиксировала воровство сотрудников полиции.

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