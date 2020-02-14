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В столичном ресторане обокрали известного адвоката: украли деньги и Macbook

Комментариев: 3
Воры стащили приличную сумму денег и рабочий Macbook.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Корреспондент

Вчера, 13 февраля, в столичном ресторане “Fayna Familiya”, который находится на бульваре Дружбы Народов, обокрали известного адвоката -криминалиста.

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Об этом сообщает Страна.

По иронии судьбы, адвокат вытаскивает из-за решетки таких же воров, как его обидчики.

Сообщается, что потерпевший обедал и на несколько минут упустил из вида свою сумку. Воры использовались этим и незаметно завладели имуществом адвоката. В украденной сумке было более 30 000 гривен в брендовом портмоне, личные документы адвоката, а также дорогой ноутбук "Macbook" со служебной документацией адвоката.

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Заметив пропажу сумки, адвокат тут же позвонил в полицию, но по горячим следам воров найти не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража.

Адвокат сообщил, что больше всего ему жаль рабочую информацию, которая сохранялась в ноутбуке. Между тем, полицейские уверены, что Macbook адвокату не вернут. Более того, воры, узнав о том, что обокрали адвоката, поспешат избавиться от опасного улова.

Напомним, одесские копы во время обыска обокрали фирму для слепых. Камера наблюдения зафиксировала воровство сотрудников полиции.

 

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Теги: кража, адвокат, ресторан, Киев
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Комментариев (3)
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Аlecs2005    14.02.2020, 11:30
Оценка:  0
Аlecs2005
........обокрали известного адвоката -криминалиста....кто это такие?????? адвокаты-криминалисты? БигМир не придумывайте новых профессий..
SEMPENTY    14.02.2020, 11:05
Оценка:  +7
SEMPENTY
Ну это явно не случайность. Знали у кого крась где и когда.
П    14.02.2020, 10:55
Оценка:  +11
П
"Между тем, полицейские уверены, что Macbook адвокату не вернут." Можно подумать,что деньги вернут)))
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