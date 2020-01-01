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На строительстве стеклянного моста сэкономили 100 млн – Кличко

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Выводы экспертов свидетельствуют о существенной экономии денег, утверждает городской голова.
Братья Кличко лично проверяли на прочность "стеклянный" мост
Братья Кличко лично проверяли на прочность "стеклянный" мост
kiev.klichko.org

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На строительстве нового пешеходно-велосипедного моста в центре Киева не разворовывали средства, а наоборот сэкономили более 100 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мы получили выводы экспертиз всех трех структур. И они свидетельствуют не о хищении, а даже – об экономии средств!- написал столичный градоначальник.

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По словам Кличко, мост обошелся в 278 с половиной миллионов гривен, не считая проектных и других дополнительных работ. Всего на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков Крещатый и “Владимирская горка“, фонтана) город потратил 306 миллионов гривен. Хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 миллионов.

То есть город сэкономил более 100 миллионов гривен, - похвастался мэр.

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Кличко также добавил, что только теперь – после выводов экспертов – Киев окончательно рассчитается за все работы.

Напомним, в начале мая прошлого года в Киеве открыли новый пешеходно-велосипедный мост со стеклянными секциями пола. В последующие месяцы вокруг моста произошло несколько скандалов, связанных с его возможной непрочностью и уязвимостью.

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Теги: Киев, Кличко, мост, стекло, Виталий Кличко
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