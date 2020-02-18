В центре Киева нашли тайник с боевыми гранатами и 30 литрами ртути

СБУ выявила тайник в центре Киева.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с двумя боевыми гранатами и почти 30 литрами ртути в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Тайник был обустроен в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц Киева. Правоохранители изъяли две боевые гранат Ф-1, два электродетонатора и 30 литров ртути.



В спецслужбе подчеркнули, что детонация данных боеприпасов или утечка такого количества ртути могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

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По данным правоохранителей тайник принадлежал одному из лидеров киевской преступной группировки. Во время обыска у него также были изъяты фиктивные печати государственных и коммерческих структур.



Подозреваемому будет объявлено о подозрении по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов ) УКУ.





Напомним, в центре Киева нашли почерневший труп и еле живого мужчину.

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