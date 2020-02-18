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В центре Киева нашли тайник с боевыми гранатами и 30 литрами ртути

Комментариев: 2
СБУ выявила тайник в центре Киева.
СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и 30 литрами ртути
СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и 30 литрами ртути
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с двумя боевыми гранатами и почти 30 литрами ртути в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Тайник был обустроен в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц Киева. Правоохранители изъяли две боевые гранат Ф-1, два электродетонатора и 30 литров ртути.

В спецслужбе подчеркнули, что детонация данных боеприпасов или утечка такого количества ртути могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

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По данным правоохранителей тайник принадлежал одному из лидеров киевской преступной группировки. Во время обыска у него также были изъяты фиктивные печати государственных и коммерческих структур.

Подозреваемому будет объявлено о подозрении по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов ) УКУ.



Напомним, в центре Киева нашли почерневший труп и еле живого мужчину.

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Комментариев (2)
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traktor23    18.02.2020, 22:03
Оценка:  -3
traktor23
Хейтеры за мной бегают и минусят в не зависимости от смысла коммента. Жи ды на меня насели :-))))
traktor23    18.02.2020, 21:21
Оценка:  -5
traktor23
хрень какая-то
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