В центре Киева нашли тайник с гранатами и ртутью

Сотрудники СБУ изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

В гараже в центре Киева Служба безопасности Украины обнаружила место незаконного хранения боевых гранат и почти 30 кг ртути. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, тайник принадлежит лидеру столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями.

Из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении, изъяли металлический баллон с почти 30 кг ртути, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора. По оценкам экспертов, детонация этих предметов или утечка ртути в таких объемах могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенной правоохранителями за совершение тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

пресс-служба СБУ

На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Ранее сообщалось, что во Львове на улице разлили почти килограмм ртути. На месте происшествия работало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС.

Напомним, что ранее СБУ задержала в Ровно дельцов с 56 кило ртути. Трое подозреваемых организовали бизнес по сбыту ртути большими партиями в разных регионах Украины.

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