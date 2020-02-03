В Киеве наступила метеорологическая весна: Зимы так и не было

Метеорологи заявили о новых температурных рекордах.

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В Киеве началась метеорологическая весна. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеорологов, 18 февраля в столице среднесуточная температура составила +5,9 °С. Таким образом на 0,9°С был побит температурный рекорд, установленный в 1950 году.

Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице, - сообщили в обсерватории.

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Примечательно, что еще 3 февраля метеорологи констатировали, что метеорологическая зима в Киеве так и не наступила. Таким образом, в декабре-феврале 2019/2020 года в столице климатической зимы так и не было и уже не будет.

Напомним, в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру. Ученые впервые зафиксировали в Антарктике температуру, превышающую 20 градусов по Цельсию.

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