В Киеве прошло Шествие Достоинства

Памятное Шествие посвящено Дню Героев Небесной Сотни.

В Киеве прошло памятное Шествие в День Героев Небесной Сотни. Участие в акции приняли родители и родственники погибших героев, священнослужители, представители общественности. Об этом сообщает Укринформ.

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“Сегодняшнее мероприятие - это собрание участников Революции Достоинства, которые, прежде всего, хотели бы почтить Героев Небесной Сотни, украинских военных, погибших в войне на Востоке, и которые хотели бы напомнить власти о том, что требования Революции Достоинства до сих пор не выполнены “, - рассказал один из организаторов Иди достоинства Николай Марченко.

Участники акции скандировали “Герои не умирают, умирают враги“, “Слава Украине“. Далее участники пройдут по Крещатику к аллее Героев Небесной Сотни, где состоится панихида, а также акция в память о погибших во время Революции Достоинства.

Участники акции планируют провести на площади Независимости вече, а также в Златоверхом Михайловского соборе помянут память погибших

Ранее семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому. Родственники погибших возмущены наглым поведением представителей режима Януковича, а также их явным чувством безнаказанности.

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