Киевлянин проломил топором дверь соседям, которые шумели ночью
В Киеве один из жильцов дома по улице Владимирской хотел “разобраться“ с шумными соседями при помощи топора. Испугавшиеся жильцы вызвали правоохранителей, сообщает пресс-служба.
Читай также: Под Ровно 86-летний муж отрубил слепой жене руки и ноги
“На месте вызова, полицейские обнаружили одного из жильцов дома с явными признаками алкогольного опьянения, который держал в руках топор и вел себя агрессивно“ - говорится в сообщении.
По словам мужчины, его соседи с верхнего этажа постоянно шумят и громко себя ведут ночью, чем мешают ему отдыхать. Поэтому он взял топор и поднялся на этаж к соседям. Те не открыли, и он повредил им дверь.
Читай также: Ребенок хотел прыгнуть из окна: В Одессе мать кинула детей на двое суток
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий гражданина.
Есть такие шумные мрази- соседи, что там бы из берданки по дверям бы смальнуть, шоб уср*ались и дали поспать!