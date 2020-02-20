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Киевлянин проломил топором дверь соседям, которые шумели ночью

Комментариев: 3
Соседи вызвали полицию, которые задержали пьяного дебошира.
Киевлянин с топором пошел разбираться с шумными соседями
Киевлянин с топором пошел разбираться с шумными соседями
Полиция

В Киеве один из жильцов дома по улице Владимирской хотел “разобраться“ с шумными соседями при помощи топора. Испугавшиеся жильцы вызвали правоохранителей, сообщает пресс-служба. 

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“На месте вызова, полицейские обнаружили одного из жильцов дома с явными признаками алкогольного опьянения, который держал в руках топор и вел себя агрессивно“ - говорится в сообщении.

По словам мужчины, его соседи с верхнего этажа постоянно шумят и громко себя ведут ночью, чем мешают ему отдыхать. Поэтому он взял топор и поднялся на этаж к соседям. Те не открыли, и он повредил им дверь.

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На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий гражданина.

Киевлянин с топором пошел разбираться с шумными соседями
Киевлянин с топором пошел разбираться с шумными соседями
Полиция

Напомним, ранее сообщалось, что киевлянка обнаружила в собственной квартире, которую она сдавала в аренду на новогодние праздники, два связанных трупа.

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Теги: Киев, полиция, хулиганство, топор
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Комментариев (3)
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Хюндай    20.02.2020, 14:05
Оценка:  +1
Хюндай
Теперь будут ходить как мыши,сами захотели погулять.
ParisMA    20.02.2020, 13:32
Оценка:  +5
ParisMA
Сосед купил двухстволку - наверное пора завязывать с караоке в ЧАС НОЧИ

Есть такие шумные мрази- соседи, что там бы из берданки по дверям бы смальнуть, шоб уср*ались и дали поспать!
Потому_что    20.02.2020, 13:16
Оценка:  +8
Потому_что
Как я его понимаю!
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