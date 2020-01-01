В Киеве на мосту Патона запретили движение грузовиков

На мосту Патона внедряется новая схема ОДД.

В Киеве по столичному мосту Патона запретили движение грузовиков. Об этом сообщает городская полиция.

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“Изменения будут внедрять в несколько этапов, первый из них - запрет движения по мосту Патона грузовиков весом более 3,5 тонн“ - говорится в сообщении.

На подъездах к путепроводу уже установлены дорожные знаки - 3,3 Движение грузовых автомобилей запрещено

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“Планируется разместить около 50 таких знаков. Кроме этого, на развязках у моста расположены 15 информационных щитов, предупреждающих об ограничении движения грузовиков“ - подытожили правоохранители.

Напомним, Кличко заявил, что на строительстве стеклянного моста сэкономили 100 млн грн. Выводы экспертов свидетельствуют о существенной экономии денег, утверждает городской голова.

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