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В Киеве друзья вывезли одессита в лес и требовали деньги

Комментариев: 1
Знакомые одессита затолкали мужчину в авто, вывезли в лес и требовали отдать деньги.
В Киеве друзья вывезли одессита в лес и требовали деньги
В Киеве друзья вывезли одессита в лес и требовали деньги
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевские полицейские задержали троих одесситов, которые вывезли приятеля в лес и требовали отдать деньги. Они вымогали у мужчины 25 тыс гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. 

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Так, 35-летний житель Одесской области сообщил в Оболонское управление полиции, что двое его друзей силой впихнули его в машину, вывезли за пределы Киева и начали вымогать деньги. С помощью угроз преступники заставили мужчину перевести на их банковскую карту сумму в размере 25 тыс гривен. После чего бросили его в лесу и уехали.

Мы установили личности правонарушителей и задержали их. Это - уроженцы Одесской области, 1984, 1986 и 1988 рождения. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении.

Суд избрал двум фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей, а третьему - домашний арест. За данное деяние им грозит срок до семи лет лишения свободы.

В Киеве друзья вывезли одессита в лес и требовали деньги
В Киеве друзья вывезли одессита в лес и требовали деньги
kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее во Львове со стрельбой похитили мужчину. Злоумышленники произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента, а затем бросили в багажник и скрылись с места. 

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Теги: Киев, Похищение, Лес, Вымогательство
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Комментариев (1)
Кайдаш    21.02.2020, 16:05
Оценка:  +7
Кайдаш
-Мойша, а Ви знаете, шо наш Аарончик - nuдapac?
- Шо, одолжил деньги, и не отдал??
- Нет, Б-же ж мой! Он nuдapac в хорошем смысле слова!

))))
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