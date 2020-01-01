В Киеве задержали лжетаксиста, который грабил пьяных пассажиров

Псевдотаксист искал выпивших людей, сажал в машину, грабил и выкидывал посреди дороги.

В Киеве лжетаксист ездил по Киеву, искал выпивших людей, предлагал подвезти в указанное место, после чего забирал их вещи и высаживал посреди дороги. Псевдотаксиста задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Нацполиции.

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Преступником оказался 36-летний гражданин иностранного государства. Он был задержан сотрудниками полиции, когда отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил на улице Братской. Во время обысков авто и квартиры злоумышленника полицейские нашли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения.

Псевдотаксист который грабил людей kyiv.npu.gov.ua

Помимо этого полицейские думают, что у мужчины был сообщник, так как похищенные телефоны разблокировались и через мобильный банкинг менялись пин-коды. Это давало возможность снимать деньги с банковских карточек, и оформлять кредиты в режиме онлайн.

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На данный момент проводится досудебное расследование по ст. 186 (грабеж) и ст. 185 (кража) УК Украины. Судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция подразумевает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее В Киеве пьяный таксист протаранил авто, трое пострадавших.

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