Куски Дегтяревского моста рухнули на автомобиль в Киеве

У авто разбито ветровое стекло и поврежден капот.

21 февраля, в Киеве, части Дегтяревского путепровода упали на автомобиль, который ехал внизу по улице Елены Телиги. Об этом сообщает ТСН.

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У авто оказалось разбитым переднее стекло, а также существенно поврежден капот, и крыша.

К счастью, никто не пострадал.

Из-за оформления ДТП была перекрыта одна из полос движения на дороге, из-за чего образовалась пробка.

Напомним, в Киеве по мосту Патона запретили движение грузовиков.Изменения будут внедрять в несколько этапов, первый из них - запрет движения по мосту Патона грузовиков весом более 3,5 тонн

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