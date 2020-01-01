Куски Дегтяревского моста рухнули на автомобиль в Киеве
У авто разбито ветровое стекло и поврежден капот.
21 февраля, в Киеве, части Дегтяревского путепровода упали на автомобиль, который ехал внизу по улице Елены Телиги. Об этом сообщает ТСН.
Читай также: В Киеве задержали лжетаксиста, который грабил пьяных пассажиров
У авто оказалось разбитым переднее стекло, а также существенно поврежден капот, и крыша.
К счастью, никто не пострадал.
Из-за оформления ДТП была перекрыта одна из полос движения на дороге, из-за чего образовалась пробка.
Напомним, в Киеве по мосту Патона запретили движение грузовиков.Изменения будут внедрять в несколько этапов, первый из них - запрет движения по мосту Патона грузовиков весом более 3,5 тонн
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.