В Киеве у Южного моста на месяц перекрыли движение
На выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста начали ремонт деформационных швов.
В Киеве до 22 марта движение по путепроводу рядом с Южным мостом ограничат из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба КП Киевавтодор 22 февраля.
Движение ограничено с 22 февраля до 22 марта на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. На выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста начали ремонт деформационных швов.
Работы продлятся в два этапа: первый - до 7 марта, второй - до 22 марта. Во время работ движение частично будет ограничено.
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Ранее сообщалось, что на мосту Патона в Киеве нашли аварийное проседание покрытия.
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