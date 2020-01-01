В Киеве у Южного моста на месяц перекрыли движение

На выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста начали ремонт деформационных швов.

В Киеве до 22 марта движение по путепроводу рядом с Южным мостом ограничат из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба КП Киевавтодор 22 февраля.

Движение ограничено с 22 февраля до 22 марта на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. На выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста начали ремонт деформационных швов.

Работы продлятся в два этапа: первый - до 7 марта, второй - до 22 марта. Во время работ движение частично будет ограничено.

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