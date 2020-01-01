Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве у Южного моста на месяц перекрыли движение

Комментариев: 0
На выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста начали ремонт деформационных швов.
В Киеве у Южного моста на месяц перекрыли движение
КМДА

В Киеве до 22 марта движение по путепроводу рядом с Южным мостом ограничат из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба КП Киевавтодор 22 февраля.

Движение ограничено с 22 февраля до 22 марта на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. На выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста начали ремонт деформационных швов.

Работы продлятся в два этапа: первый - до 7 марта, второй - до 22 марта. Во время работ движение частично будет ограничено.

Возле Южного моста перекроют движение

Ранее сообщалось, что на мосту Патона в Киеве нашли аварийное проседание покрытия.

Укравтодор показал карту с будущими автобанами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: мост, южный мост, Киевавтодор, Ремонт дорог, ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь