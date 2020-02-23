В Киеве мужчина упал под поезд метро

Пассажира подняли, медицинская помощь ему не потребовалась.

23 февраля, в Киеве, мужчина упал под вагон метро, который ехал в сторону конечной станции Теремки. Инцидент произошел на станции метро Голосеевская, сообщает Информатор.

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В результате чрезвычайного происшествия, пассажир не пострадал. Об этом изданию сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.



Пассажира быстро подняли на платформу, медицинская помощь ему не потребовалось. На ветке метро из-за случившегося временно остановили движение поездов, однако вскоре возобновили.



Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пообещал ветку метро до Броваров.

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