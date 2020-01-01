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В Киеве дополнительно проверят мосты "на усталость"

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Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 из них находятся в предаварийном состоянии.
Состояние Дегтяревского путепровода
Состояние Дегтяревского путепровода
КГГА
 
Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые несут потенциальную опасность для участников дорожного движения, говорится в сообщении на сайте КГГА.
 
"Необходимо дополнительно проверить все путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, которые могут нести потенциальную опасность для участников дорожного движения. На тех мостах и путепроводах, которые определены для проведения ремонта - активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать", - цитируют в КГГА Кличко.
 
 
Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 из них находятся в предаварийном состоянии.
 
Напомним, что на Дегтяревском путепроводе 21 февраля произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. Там продолжаются первоочередные противоаварийные работы, сообщили в Киевавтодоре. После экспертизы проекта дорожники обещают начать полное обновление путепровода.
 
Дегтяревский путепровод построен в 1963 года, до настоящего времени капитального ремонта на сооружении не проводилось.
 
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Теги: Киев, ремонт, Виталий Кличко, путепровод
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Источник: korrespondent.net

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