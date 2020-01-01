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В Киеве взорвали отделение банка

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Целью злоумышленников, предположительно был банкомат, однако он остался целым. В результате взрыва пострадавших нет.

В Киеве на проспекте Маяковского, 26 ночью взорвали отделение банка. Об этом сообщает Информатор.

В результате взрыва никто не пострадал, но здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося.

Взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часом. Целью злоумышленников, скорее всего был банкомат, однако сейф остался целым.

Напомним, в Николаеве из банкомата украли 250 тысяч гривен. Злоумышленники ночью выдавили окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и унесли деньги.

Также сообщалось, что в Киеве двое мужчин хотели взломать платежный терминал при помощи лома и отвертки. Их задержали.

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Теги: банки, Киев, банк, ограбление, видео, полиция, взрыв, ограбление банка
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Источник: korrespondent.net

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