В Киеве на ВДНХ горел ресторан

Жертв и пострадавших нет.

В Киеве на ВДНХ по улице Глушкова 1 в ресторане случился пожар. На место немедленно прибыли сотрудники ГСЧС, сообщает пресс-служба.

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“По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло на кухне 1-этажного здания ресторана. В 8:33 спасатели локализовали пожар на площади 150 кв м, а в 9:04 - ликвидировали“ - говорится в сообщении.

На месте задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что под Луцком вспыхнул масштабный пожар.

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