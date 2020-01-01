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Сюрприз в яйце: Киевские полицейские задержали подозрительного мужчину

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В пластиковом яйце были обнаружены наркотические вещества.
Сюрприз в яйце: Киевские полицейские задержали подозрительного мужчину
Сюрприз в яйце: Киевские полицейские задержали подозрительного мужчину
Полиция

Патрульные города Киева по улице Суздальской заметили мужчину, который странно себя вел, увидев полицейский автомобиль. Он ускорился, а заметив, что инспекторы к нему приближаются - попытался убежать. Об этом сообщает полиция.

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“Правоохранители догнали и провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили пластмассовое яйцо. В нем полицейские увидели 7 пакетиков с белым веществом, вероятно, наркотического происхождения“ - говорится в сообщении.

Мужчина не смог объяснить, откуда у него эти вещества и с какой целью он их переносит

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“На место происшествие полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств и правовой квалификации действий гражданина, а также установления происхождения обнаруженного вещества“ - подытожили в полиции.

Сюрприз в яйце: Киевские полицейские задержали подозрительного мужчину
Сюрприз в яйце: Киевские полицейские задержали подозрительного мужчину
Полиция

Ранее сообщалось о том, что у киевлянина дома нашли больше 80 кг каннабиса на 2 миллиона гривен.

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Теги: полиция, Киев, наркотики
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