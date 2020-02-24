Митингующие перекрыли трассу, ставят палатки.

Под Киевом перекрыта Одесская трасса: Что происходит

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Под Киевом перекрыта Одесская трасса: Что происходит

Под Киевом митингующие перекрыли Одесскую трассу. Пассажирам местных маршруток приходится пешком идти до метро. Об этом сообщают паблики Киев.Оперативный и dtp.kiev.ua.

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“Под Киевом за 150 грн люди имитируют недовольство, перекрыли Одесскую трассу. Что с ним делать?“ - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Митингующие перекрыли полностью обе стороны.Объезд по смт Чабаны тоже невозможен, перекрыто все - подчеркнули очевидцы

Митинг на Одесской трассе - комментарий полиции

Правоохранители Киевской области сообщили, что митинг на Одесской трассе санкционированный.

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“В связи проведением санкционированного митинга на автодороге Киев - Одесса в районе поселка Чабаны ограничено движение. Просим вас учесть вышеуказанную информацию при планировании собственного маршрута“ - говорится в сообщении.

Водители, соблюдайте правила дорожного движения - подытожили в полиции

Ранее сообщалось о том, что в Полтаве вину за беспорядки в Новых Санжарах возложили на власть.

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