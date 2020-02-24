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Под Киевом перекрыта Одесская трасса: Что происходит

Комментариев: 1
Митингующие перекрыли трассу, ставят палатки.
Под Киевом перекрыта Одесская трасса: Что происходит
© dtp.kiev.ua
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Под Киевом перекрыта Одесская трасса: Что происходит
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Под Киевом митингующие перекрыли Одесскую трассу. Пассажирам местных маршруток приходится пешком идти до метро. Об этом сообщают паблики Киев.Оперативный и dtp.kiev.ua.

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“Под Киевом за 150 грн люди имитируют недовольство, перекрыли Одесскую трассу. Что с ним делать?“ - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Митингующие перекрыли полностью обе стороны.Объезд по смт Чабаны тоже невозможен, перекрыто все - подчеркнули очевидцы

  • Митинг на Одесской трассе - комментарий полиции

Правоохранители Киевской области сообщили, что митинг на Одесской трассе санкционированный. 

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“В связи проведением санкционированного митинга на автодороге Киев - Одесса в районе поселка Чабаны ограничено движение. Просим вас учесть вышеуказанную информацию при планировании собственного маршрута“ - говорится в сообщении.

Водители, соблюдайте правила дорожного движения - подытожили в полиции

 

Ранее сообщалось о том, что в Полтаве вину за беспорядки в Новых Санжарах возложили на власть.

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Теги: Киев, Одесская трасса, митинг
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Комментариев (1)
tel1    24.02.2020, 13:41
Оценка:  +1
tel1
а в честь чего движь
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