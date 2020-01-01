Водитель смог догнать и остановить эвакуатор, который транспортировал его машину с детьми.

Инспекторы по парковке в Киеве эвакуировали припаркованный с нарушением правил автомобиль BMW, внутри которого, как позже выяснилось, были дети. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба Инспекции по парковке.

Отмечается, что перед эвакуацией авто детей не заметили, поскольку задние окна в авто были тонированные.

Владелец автомобиля смог догнать и остановить эвакуатор, после чего, объяснив ситуацию, забрал детей. Нарушителю отдали не только детей, но и авто, выписав постановление.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве эвакуатор увез авто с детьми в салоне

Ранее сообщалось, что украинец получил солидный штраф за неправильную парковку в Давосе.

Напомним, в центре Киева мужчина рубил топором машину, которая по его мнению, была неправильно припаркована.

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