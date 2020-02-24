В Киеве маршрутка с пассажирами на скорости врезалась в грузовик

Водитель, который не успел вовремя затормозить, и 11 его пассажиров были госпитализированы.

В Дарницком районе Киева в понедельник, 24 февраля, маршрутка на скорости врезалась в фуру. В результате постражади 12 человек, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось около 17:20 на Харьковской площади. По предварительной информации, грузовик остановился на красный свет. Водитель маршрутки по каким- то причинам не успел среагировать и вовремя не остановился. В результате автобус на скорости въехал в фуру.

В аварии никто не погиб, но 12 человек пострадали. Серьезнее всего пострадал водитель, которого доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии, 11 пассажиров с травмами легкой и средней тяжести также были госпитализированы.

В результате аварии две полосы в сторону Борисполя перекрывались, из-за чего образовались пробки.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе маршрутка врезалась в остановку с людьми. Авто на скорости въехало в остановку и снесло павильон.

Также в Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, один человек погиб, двое прострадали.

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