В Киеве в люке теплотрассы нашли три трупа

Во время пожара в люке теплотрассы спасатели обнаружили тела троих людей. Устанавливаются детали происшествия.

В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

Сообщение о возгорании на ул. Набережно-Корчеватская поступило 25 февраля около 6:20. Пожар был ликвидирован в 7:38.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшего подразделения. По прибытию огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. Во время проведения разведки бойцы обнаружили троих людей без признаков жизни", – добавили в ГосЧС.

В ликвидации пожара были задействованы две машины и восемь человек личного состава. Причины возгорания выясняются.

Напомним, что ранее в Киеве из Днепра выловили человеческую голову. Предварительно, голова принадлежит мужчине, в возрасте около 60-70 лет. Сейчас полиция ищет тело погибшего.

Также сообщалось, что в Киеве нашли труп мужчины без лица. На территории частного дома столицы нашли мертвого мужчину. По некоторым предположениям, тело начало уже разлагаться.

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