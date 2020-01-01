Пожарные установили, что в люке загорелся мусор.

В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли три обгоревших трупа dsns.gov.ua

В Киеве, 25 февраля, в результате пожара в люке теплотрассы сгорело три человека. ЧП случилось на улице Набережно-Корчеватская около 6:20. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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После прибытия на место происшествия, пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. Во время проведения разведки бойцы обнаружили троих человек без признаков жизни.

В ГСЧС также сообщили, что пожар был ликвидирован в 7:38.

В ликвидации пожара были задействованы две машины и восемь человек личного состава. Причины возгорания выясняются, - сообщили в ведомстве.

Пожарные установили, что в люке загорелся мусор facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, ранее в Киеве на ВДНХ горел ресторан.

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