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Чиновников Киевгорсвета подозревают в масштабном злоупотреблении

Комментариев: 1
Общая сумма контрактов составляла несколько десятков миллионов гривен, часть из которых была растрачена.
СБУ объявила о подозрении пятерым чиновникам
СБУ объявила о подозрении пятерым чиновникам
СБУ

Служба безопасности Украины подозревает пятерых должностных лиц коммунального предприятия Киевгорсвет в масштабных злоупотреблениях при осуществлении закупок ламп для уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 25 февраля.

По данным следствия, в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального предприятия обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств приближенной к ним коммерческой структуре.

"Общая сумма контрактов составляла несколько десятков миллионов гривен, часть из которых была растрачена. По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения", – говорится в сообщении.

Инициированная СБУ комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Пятерым чиновникам Киевгорсвета объявлено о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц филиала одного из государственных банков в хищении почти 80 млн гривен. Злоумышленники открывали десятки счетов на физлиц по подложным документам, перечисляли на них деньги госбанка и присваивали.

В Кривом Роге чиновники присвоили почти 30 млн из бюджета

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Теги: Киев, СБУ, чиновники, тендер, ущерб, растрата госсредств
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
lusyika    25.02.2020, 11:06
Оценка:  0
lusyika
Як же ці гади копають під Кличка!!!! ХРІН росте в горОді, невистачає, то йдіть накопайте!!! Ваше шевченко -пальчевські-кошові тут не потрібні!!!!!
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