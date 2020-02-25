Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тысячи гривен за январь

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что это не фейк и не ошибка.

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Жительница квартиры в Киеве получила фантастический счет за отопление в январе – 53 000 гривен. В компании “Киевтеплоэнерго“ подтвердили подлинность платежки и объяснили, как такое могло получиться.

К сожалению, должны подтвердить, что информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила в январе платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м на сумму 52 932,18 грн, - сообщили в компании.

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В “Киевтеплоэнерго“ объяснили, что в 23-этажном доме только одна квартира не имеет приборов учета потребленной теплоэнергии. Согласно действующему законодательству, жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

Хотя с точки зрения закона начисления за отопление в доме на ул. Сверстюка, 52-В правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов. Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только “Киевтеплоэнерго“ и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления КМУ №630, требования которого соблюдают теплопоставщики, - признаются в компании.

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В компании подчеркнули, что сейчас самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, - также установить индивидуальный счетчик.

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