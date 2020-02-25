В центре Киева перевернувшийся самосвал заблокировал две улицы

Чтобы разблокировать движение, пришлось задействовать спецтехнику.

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В центре Киева во вторник, 25 февраля, выезжая с территории стройки по улице Коновальца, грузовик МАЗ опрокинулся на бок, а выпавший из кузова габаритный груз перекрыл проезд по улице. Об этом сообщает издание Информатор.

Инцидент на перекрестке улиц Коновальца и Предславинской произошел около 14:45. Движение по обеим улицам пришлось ограничивать.

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Версии случившегося разнятся — свидетели заявляют, что груз недостаточно прочно закрепили груз в кузове, тогда как патрульные считают — МАЗ перевернулся в момент разгрузки строительных материалов.

На данный момент МАЗ уже убрали с дороги, для чего пришлось вызывать автокран.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в Киеве маршрутка с пассажирами на скорости врезалась в грузовик. Водитель, который не успел вовремя затормозить, и 11 его пассажиров были госпитализированы.

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