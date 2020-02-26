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В центре Киева застрелен известный бизнесмен Леонид Вульф

Комментариев: 3
Тело застреленного бизнесмена Вульфа найдено в его собственной квартире в центре Киева.
Лонид Вульф был застрелен из пистолета-пулемета Скорпион
Лонид Вульф был застрелен из пистолета-пулемета Скорпион
gunsroom

25 февраля в собственной квартире обнаружили тело бизнесмена Леонида Вульфа. Он был убит выстрелом в голову из пистолета-пулемета “Скорпион“. По предварительной информации мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет издание Страна.

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Сообщается, что Вульф не отвечал на звонки, поэтому знакомые решили его проведать. В квартире дверь была заперта, однако у его адвоката был запасной дубликат ключа от квартиры. Когда товарищи Вульфа зашли в квартиру, они обнаружили его окровавленное тело с простреленной головой. В руках мужчины был пистолет-пулемет “Скорпион“. Рядом лежала стреляная гильза. По словам знакомых погибшего, обстановка в квартире не была нарушена, входная дверь и замки не были повреждены, поэтому на данном этапе рассматривается версия о самоубийстве.

Товарищ бизнесмена рассказал правоохранителям, что Вульф звонил ему накануне незадолго и жаловался на плохое самочувствие. По информации “Страны“, в конце 2019 года из квартиры предприниматели неизвестные похитили более 200 тысяч долларов. Это и могла стать причиной суицида. 

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Леониде Вульфе был известной личностью в кругах предпринимателей, которые начинали заниматься бизнесом бизнес в 90-е годы.

“Страна“ сообщает, что уроженец Кривого Рога Леонид Вульф в 90-х создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму “Еврокоммодитес“, которая отправляла в Израиль и другие страны крупные партии металла. Бизнес приносил многомиллионную прибыль.

Вульф рассказывал, что раньше был партнером бизнесмена Вадима Шульмана, но потом их дороги разошлись. Вадим Шульман в последнее время попал в объективы СМИ, из-за того, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании его заявления американские правоохранители расследуют уголовное дело.

Напомним, в доме экс-главы МИД Кожары нашли тело известного предпринимателя Сергея Старицкого. Выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

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Комментариев (4)
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Teetotaler    26.02.2020, 11:33
Оценка:  0
Teetotaler
Бабло рулит!
МаксимУм    26.02.2020, 11:13
Оценка:  +5
МаксимУм
Скорпион наградной?
SergioS    26.02.2020, 10:45
Оценка:  +12
SergioS
Ворочал миллионами и убился за 200 штук? Наверное от жадности.
МаксимУм    26.02.2020, 11:13
Оценка:  +5
МаксимУм
Перемешивать кашу (варить) и кушать это разные вещи...
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