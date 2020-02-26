В Киеве на ремонт школьных туалетов потратят 73 млн гривен

Школьные уборные планируют отремонтировать в течение 2020 года.

В 2020 году в киевских школах будут активно ремонтировать уборные. На это собираются выделить более 73 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читай также: В Киеве задержали мужчину за развращение детей в школьных туалетах

По словам заместитель главы КГГА Валентина Мондриевского школьные туалеты должны стать современными и комфортными. Для этого две трети из выделенных средств пойдут на капитальный ремонт, а другая часть - на текущие расходы. Больше всего туалетных комнат планируют отремонтировать в Деснянском районе, где для этого предусмотрено выделить 13,2 млн гривен.

В частности, предполагается полная замена устаревшего сантехнического оборудования, вентиляции, сетей водоснабжения, электрических сетей и канализации. Новая сантехника должна быть современной и удобной: мы отказываемся от напольных (так называемых “чаш Генуя“) и рекомендуем обычные, качественные унитазы, умывальники и другую необходимую сантехнику. Таким требованиям будут соответствовать уборные после капитального ремонта. Дети в каждом образовательном учреждении Киева должны чувствовать себя комфортно, как дома, - заявил Мондриевский.

Кроме того, рекомендации предусматривают отдельные требования к ремонтным работам в зависимости от особенностей детей:

Так, туалеты для 1-4 классов должны оборудовать детскими унитазами и отдельными перегородками не ниже 1,75 м, а высота раковины не должна превышать 0,5 м.

Для учащихся 5-12 классов каждый санузел должен включать отдельное помещение для рукомойников и отдельное - для туалетных кабинок.

Все кабинки должны быть разделены перегородками и оборудованы дверцами. В составе санузла для девушек будут обустраивать отдельную гигиеническую кабину, оборудованную унитазом, умывальником, гигиеническим душем.

Мы предусмотрели требования для оснащения отдельных кабин для детей с инвалидностью. В универсальной кабине, кроме умывальника и унитаза, будет пространство для размещения колесного кресла, поручни, поворотные или открытые сиденья, зеркала на соответствующей высоте, крючки для одежды, костылей или других принадлежностей. Такая кабина обязательно должно быть на первом этаже каждого учебного заведения, - добавил Мондриевский.

Напомним, ранее уборная КГГА получила туалетную премию.

Читай также: Под Киевом нарушитель прятался от копов в туалете

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.