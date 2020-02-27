В Киеве произошло вооруженное ограбление Новой почты
В Днепровском районе Киева вечером в среду, 26 февраля, произошло вооруженное ограбления отделения Новой почты. Неизвестный под угрозой пистолета заставил сотрудника отдать все деньги из кассы и сбежал, сообщает Информатор.
Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 в отделении №130 на бульваре Ярослава Гашека, 8а. Внутрь зашел мужчина, одетый в камуфляжную форму и медицинскую маску.
Грабитель достал пакет и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, потребовал положить в него все, что находится в кассе.
Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен.
С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих.
На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.
Камеры наблюдения сняли момент ограбления.
Напомним, неделей ранее вооруженное ограбление почты произошло в Николаеве. Перед закрытием в почтовое отделение ворвался незнакомец и угрожая пистолетом отобрал 17 тысяч гривен.
А под Черкассами мужчина с гранатой ограбил ломбард. Неизвестный ворвался в помещение ломбарда и забрал деньги и драгоценности, угрожая кассиру гранатой.
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