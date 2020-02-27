В Киеве произошло вооруженное ограбление Новой почты

Момент ограбления сняли камеры наблюдения. Угрожая пистолетом, грабитель потребовал положить в пакет содержимое кассы, после чего сбежал.

В Днепровском районе Киева вечером в среду, 26 февраля, произошло вооруженное ограбления отделения Новой почты. Неизвестный под угрозой пистолета заставил сотрудника отдать все деньги из кассы и сбежал, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 в отделении №130 на бульваре Ярослава Гашека, 8а. Внутрь зашел мужчина, одетый в камуфляжную форму и медицинскую маску.

Грабитель достал пакет и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, потребовал положить в него все, что находится в кассе.

Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен.

С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих.

На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.

Камеры наблюдения сняли момент ограбления.

Напомним, неделей ранее вооруженное ограбление почты произошло в Николаеве. Перед закрытием в почтовое отделение ворвался незнакомец и угрожая пистолетом отобрал 17 тысяч гривен.

А под Черкассами мужчина с гранатой ограбил ломбард. Неизвестный ворвался в помещение ломбарда и забрал деньги и драгоценности, угрожая кассиру гранатой.

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