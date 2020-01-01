В Киеве столкнулись два авто, одно отбросило в остановку

Три женщины, находившиеся в Audi, пострадали после того, как в их авто на скорости влетел Ford.

В Бортничах в Киеве вечером в среду, 26 февраля, произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины, сообщает Информатор.

Отмечается, что около 20:00 Audi поворачивала налево с улицы Промышленная на улицу Переяславская. В это время из области, по словам свидетелей, на большой скорости ехал автомобиль Ford. Его водитель не успел среагировать на перекрестке и на полном ходу влетел в Audi.

От удара Audi развернуло и выбросило прямо на автобусную остановку. К счастью, в это время она была пустой. А вот трем женщинам, находившимся в салоне Audi, потребовалась помощь врачей. Их с разными травмами доставили в ближайшую больницу. По словам патрульных, признаков опьянения у водителей не наблюдалось. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что под Львовом столкнулись шесть авто, пострадал ребенок и двое взрослых.

А в Киеве маршрутка с пассажирами на скорости врезалась в грузовик. Водитель, который не успел вовремя затормозить, и 11 его пассажиров были госпитализированы.

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