"Топчут украинскую землю": В Киеве посольство РФ забросали лаптями

Между участниками акции и полицией произошла небольшая стычка.

В Киеве вечером, 26 февраля, во время акции “Шесть лет оккупации Крыма - шесть требований к России“ здание посольства РФ забросали лаптями. Вслед за этим произошла стычка с полицией. Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

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Так, участники акции принесли к зданию посольства РФ лапти и начали бросать их на территорию. Этому начали препятствовать сотрудники правоохранительных органов. Началась потасовка, которая продлилась пару минут.

По слова руководителя крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, “русский лапти топчут украинскую землю“.

Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма, - прокомментировал акцию Бекиров.

Акция возле посольства России прошла в рамках международной кампании “Нет “Нормандии“ без Крыма!“.

Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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