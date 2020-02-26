В Киеве налетчик в медицинской маске ограбил отделение Новой почты

Появились фото и видео с места событий.

Вчера, 26 февраля, в Киеве произошло дерзкое ограбление одного из отделений Новой почты.

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Об этом сообщает Информатор из места событий.

Сообщается, что в Днепровском районе налетчик в медицинской маске ограбил отделение Новой почты №130, что на бульваре Ярослава Гашека, 8А.

По данным издания, преступник зашел внутрь помещения около 21:00 и начал угрожать сотруднику почты пистолетом. После этого мужчина достал пакет и потребовал сложить в него все, что находится в кассе.

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Примечательно, что злоумышленник был одет в камуфляжную форму, а его лицо прикрывала медицинская маска. Кассир отдала грабителю около 20 тысяч гривен. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

На место инцидента прибыла полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.

Напомним, мужчина с гранатой ограбил ломбард ко Дню всех влюбленных. Разбойное нападение произошло в Черкасской области.

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