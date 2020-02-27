В Киеве из детдома украли ребенка: фото похитительницы и девочки

Девочку украла неизвестная женщина.

Сегодня, 27 февраля, в Киеве из детского дома, который находится на улице Кубанской Украины, неизвестная женщина украла трехлетнюю девочку - Анжелу Туманян.

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Позже оказалось, что девочку похитила его биологическая мать - Евгения Туманян.

Старшая по детскому дому обратилась в полицию после похищения малышки. Она сообщила, что биологическая мать девочки отдала дочь в детдом три года назад, а 27 февраля пришла и увела ребенка, не предоставив никаких документов. Правоохранители начали розыск подозреваемой и пропавшей.

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Трехлетняя Анжела в день похищения была в серой кофте с белым флисом, джинсовом сарафане, а также без верхней одежды.

Похитительница Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.

При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка и женщины, сообщите по телефону спецлинии полиции “102”.

Напомним, во Львове со стрельбой похитили мужчину. Злоумышленники произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента, а затем бросили в багажник и скрылись с места.

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