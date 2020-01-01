Собака, суп, подоконник: Что киевляне забывают в транспорте

В Киевпастрансе рассказали, какие находки обнаруживались в салоне троллейбусов и трамваев на конечных остановках.

Чаще всего забывают карточки и сумки facebook.com/Kyivpastrans

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В 2019 году в наземном общественном транспорте Киева пассажиры забыли 1927 различных предметов, среди которых были весьма необычные. Об этом сообщила пресс-служба “Киевпастранс“ на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что чаще всего киевляне теряли или забывали в транспорте различные карточки, папки с документами и сумки. Но были и такие, кто забывал собак, баночку с супом, сумку-холодильник, бильярдный кий и даже подоконник.

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Также в общественном транспорте теряли ключи – в последний раз из-за этого даже пришлось снять трамвай с маршрута и в депо разобрать часть салона.

В “Киевпастрансе“ напомнили, что забытую в столичном общественном транспорте вещь можно вернуть, обратившись в контакт-центр по телефону +38 044 528 30 11.

Напомним, в Запорожье отец забыл в маршрутке маленькую дочь. Отец сразу бросился в полицию.

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